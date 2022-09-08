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Первый хет-трик Левандовского за «Барселону» — в видеообзоре матча с «Викторией Пльзень»

Первый хет-трик Левандовского за «Барселону» — в видеообзоре матча с «Викторией Пльзень»
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Вчера состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Викторией Пльзень». Команды играли на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

Первый гол на 13-й минуте открыли каталонцы. Франк Кессье после передачи Жюля Кунде головой внёс мяч в сетку ворот соперника. Спустя 20 минут форвард Роберт Левандовски укрепил преимущество команды Хави, однако на 44-й минуте игрок чешского клуба Ян Сикора сократил отставание в счёте.

После этого сине-гранатовые забили три безответных гола. Роберт Левандовски еще дважды поразил ворота соперника, оформив хет-трик. На 71-й минуте Ферран Торрес установил итоговый счёт в матче — 5:1.

После этого матча команда Хави заняла первое место в группе C. Ниже располагаются «Бавария» с тремя очками, «Интер» (0) и «Виктория Пльзень» (0) соответственно.

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