Первый хет-трик Левандовского за «Барселону» — в видеообзоре матча с «Викторией Пльзень»

Вчера состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Викторией Пльзень». Команды играли на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

Первый гол на 13-й минуте открыли каталонцы. Франк Кессье после передачи Жюля Кунде головой внёс мяч в сетку ворот соперника. Спустя 20 минут форвард Роберт Левандовски укрепил преимущество команды Хави, однако на 44-й минуте игрок чешского клуба Ян Сикора сократил отставание в счёте.



После этого сине-гранатовые забили три безответных гола. Роберт Левандовски еще дважды поразил ворота соперника, оформив хет-трик. На 71-й минуте Ферран Торрес установил итоговый счёт в матче — 5:1.



После этого матча команда Хави заняла первое место в группе C. Ниже располагаются «Бавария» с тремя очками, «Интер» (0) и «Виктория Пльзень» (0) соответственно.