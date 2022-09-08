Роман Ежов: рано или поздно сборная России вернётся на большие турниры

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о попадании в расширенную заявку сборной России на товарищеский матч с Кыргызстаном и Ираном. По его мнению, национальной команде стоит поддерживать форму во время отстранения от международных турниров, играя с любыми соперниками.

«О попадании в список только узнал от вас. Но да, сейчас уже спокойно, потому что в расширенный список попадал. Поехать в сборную – это совсем другое. Как оцениваю свои шансы? Что бы я ни сказал, это не будет иметь значения (смеётся). Тренерам виднее.

Правильно ли, что в нынешних условиях сборная собирается проводить матч? Думаю, рано или поздно эта ситуация всё равно закончится – и сборная России вернётся на большие турниры. Сыгранность, форму всегда надо будет поддерживать. Конечно, правильно, что команда собирается.

Знакомы ли с Валерием Карпиным? К сожалению, мы ещё нигде не пересекались. Можем познакомиться впервые — надеюсь, получится», — приводит слова Ежова Metaratings.

Напомним, вчера, 7 сентября, стал известен расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи против Киргизии и Ирана. В этот список попал и хавбек самарской команды Роман Ежов.