Победный дубль Ришарлисона — в видеообзоре матча «Тоттенхэма» и «Марселя»

Вчера состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» принимал «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.
В первой тайме команды не смогли отличиться голами. В начале второй 45-минутки Шансель Мбемба получил прямую красную карточку, и «Марсель» остался в меньшинстве. Превратить своё численное преимущество в голы «Тоттенхэм» смог только ближе к концу матча. Бразильский нападающий Ришарлисон на 76-й и 81-й минутах реализовал голевые моменты лондонцев, ассистировали ему Иван Перишич и Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Тоттенхэма» со счётом 2:0.
В параллельной встрече квартире D «Спортинг» разгромил «Айнтрахт» со счётом 3:0. Таким образом, после 1-го тура португальский клуб занимает первое место в группе, ниже располагается «Тоттенхэм» с тремя очками. Французская и немецкая команды, не сумевшие набрать очков, располагаются на 3-й и 4-й строчках соответственно.
- 9 сентября 2022
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