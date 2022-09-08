Домингес рассказал, как «Рубин» смог сенсационно победить «Барселону» на «Камп Ноу»

Экс-нападающий «Рубина» Алехандро Домингес поделился воспоминаниями о легендарном матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов сезона-2009/2010, который состоялся на «Камп Ноу».

20 октября 2009 года казанский клуб оказался сильнее сине-гранатовых со счётом 2:1.

«За какую команду я ни играл — всегда выходил на поле с мыслью, что она лучшая. Поэтому и на «Ноу Камп» старался себя настраивать на то, что шансы есть — и мы можем войти в историю после этого матча.

Настраивал ли Бердыев как-то по-особому? Нет, он всегда требовал он нас 100-процентной отдачи, а здесь мы и сами понимали, что нужно будет выложиться на все 200. Нам, конечно, повезло тогда — почти все наши атаки заканчивались голами. Радость от победы была огромной, но сразу после матча в раздевалка царила тишина — настолько мы выложились на поле», — рассказал Домингес в интервью Sport24.