Масалитин отреагировал на попадание Чалова в расширенный состав сборной России

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался по поводу попадания форварда армейской команды Фёдора Чалова в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Кыргызстаном и Ираном. По его мнению, Чалов показывает неплохой уровень игры, но может играть ещё лучше.
«На сегодняшний момент Чалов показывает достойную игру, и Карпин ответил ему вызовом в сборную. Теперь он посмотрит, впишется ли Фёдор в его схему.
На этом отрезке Чалов показывает хорошую и стабильную игру, но он может играть лучше. Пока что в ЦСКА он не достиг своего пика, у него ещё есть резерв. Надо посмотреть, как он впишется в игру сборной», — приводит слова Масалитина Metaratings.
Напомним, вчера, 7 сентября, стал известен расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи с Киргизией и Ираном.
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