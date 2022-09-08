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Пол Мерсон назвал несколько причин, почему Зидан – наиболее подходящий тренер для «Челси»

Пол Мерсон назвал несколько причин, почему Зидан – наиболее подходящий тренер для «Челси»
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Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон высказался за то, чтобы новым главным тренером «Челси» стал Зинедин Зидан.

«Для меня единственный кандидат – это Зинедин Зидан. Он легенда. Он был одним из лучших игроков в мире и руководил мадридским «Реалом», первоклассными игроками.

Он не тот тренер, который хочет в течение пяти лет строить новый проект, он хочет результата сразу. Он не собирается создавать команду заново, он хочет иметь команду, в которой уже полно суперзвёзд. И игроки будут слушать его.

По-моему, Зидан подходит «Челси». То, как работает «Челси» – это как раз на пару лет. Если к тому времени он ничего не выиграет, то первым скажет, что пора двигаться дальше», – приводит слова Мерсона Sky Sports.

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