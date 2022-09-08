Александр Коваленко прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России
Поделиться
Футболист «Крыльев Советов» Александр Коваленко высказался по поводу своего попадания в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в сентябре. По словам полузащитника, он намерен приложить максимум усилий, чтобы оказаться в финальной заявке национальной команды.
«Я безумно рад попасть как минимум в расширенный список сборной России. Приложу максимум усилий, чтобы закрепиться в окончательном списке. Своей игрой хочу принести пользу сборной», — приводит слова Коваленко «РБ Спорт».
Напомним, в сезоне-2022/2023 Коваленко провёл за «Крылья Советов» восемь матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. За самарскую команду он выступает на правах аренды – контракт футболиста принадлежит «Сочи».
Комментарии
- 9 сентября 2022
-
09:44
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
08:58
-
08:50
-
08:47
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:44
-
07:31
-
07:29
-
07:17
-
07:01
-
06:46
-
06:00
-
05:43
-
05:36
-
04:56
-
04:44
-
03:54
-
03:38
-
03:21
-
03:07
-
02:44
-
02:43
-
02:26
-
02:17
-
01:59
-
01:59
-
01:43
Партнерский контент