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Александр Коваленко прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России

Александр Коваленко прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России
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Футболист «Крыльев Советов» Александр Коваленко высказался по поводу своего попадания в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в сентябре. По словам полузащитника, он намерен приложить максимум усилий, чтобы оказаться в финальной заявке национальной команды.

«Я безумно рад попасть как минимум в расширенный список сборной России. Приложу максимум усилий, чтобы закрепиться в окончательном списке. Своей игрой хочу принести пользу сборной», — приводит слова Коваленко «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2022/2023 Коваленко провёл за «Крылья Советов» восемь матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. За самарскую команду он выступает на правах аренды – контракт футболиста принадлежит «Сочи».

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