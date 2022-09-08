«Адана Демиспор» подписал контракт со скандальным экс-игроком «Рубина»

Турецкий «Адана Демирспор», за который выступает россиянин Артём Дзюба, подписал контракт с Гёкханом Тёре, сообщает официальный «твиттер» клуба. Соглашение с игроком рассчитано на три года.



Тере выступал за казанский «Рубин» в 2012-2013 годах. Футболист самовольно покинул расположение клуба после того, как его агент обвинил казанцев в вымогательстве.



Осенью 2013 Тёре угрожал пистолетом нескольким игрокам сборной Турции после матча с Нидерландами. Одним из игроков, к которым он приставлял пистолет, является Хакан Чалханоглу.



В 2014 году сообщалось, что футболист получил огневые ранения в оба плеча после стрельбы в ночном клубе.

В прошлом сезоне Тёре выступал за «Бешикташ», провёл 12 матчей, но голевыми действиями не отметился.