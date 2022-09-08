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«Адана Демиспор» подписал контракт со скандальным экс-игроком «Рубина»

«Адана Демиспор» подписал контракт со скандальным экс-игроком «Рубина»
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Турецкий «Адана Демирспор», за который выступает россиянин Артём Дзюба, подписал контракт с Гёкханом Тёре, сообщает официальный «твиттер» клуба. Соглашение с игроком рассчитано на три года.

Тере выступал за казанский «Рубин» в 2012-2013 годах. Футболист самовольно покинул расположение клуба после того, как его агент обвинил казанцев в вымогательстве.

Осенью 2013 Тёре угрожал пистолетом нескольким игрокам сборной Турции после матча с Нидерландами. Одним из игроков, к которым он приставлял пистолет, является Хакан Чалханоглу.

В 2014 году сообщалось, что футболист получил огневые ранения в оба плеча после стрельбы в ночном клубе.

В прошлом сезоне Тёре выступал за «Бешикташ», провёл 12 матчей, но голевыми действиями не отметился.

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