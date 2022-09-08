Федотов оценил старт ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил старт сезона-2022/2023 в исполнении армейцев. Также тренер назвал компоненты, в которых его команде необходимо прибавлять. По его словам, ЦСКА надо работать над «солидностью и контролем над игрой».

«Если оценивать эти восемь туров — можно сказать, что ЦСКА демонстрирует поступательное движение вперёд. Работа идёт, команда сыгрывается, новички постепенно адаптируются. Матчи, которые мы провели, были разными по содержанию. Иногда нам не хватало целостности, но это нормально, когда по ходу турнира появляются новые люди, которых необходимо вписать в командную игру.

На данном этапе, на мой взгляд, всё справедливо. Мы имеем то, на что наиграли. Безусловно, есть в чём добавлять — в солидности, в контроле над игрой на протяжении как можно большего игрового времени. Будем работать над этими и другими компонентами», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

Напомним, ЦСКА набрал 17 очков в восьми стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице, уступая лишь «Зениту» (20).