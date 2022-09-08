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Федотов высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Краснодаром»

Федотов высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Краснодаром»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о предстоящем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Краснодаром». Игра пройдёт 10 сентября в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

«Моё мнение о «Краснодаре»? Хотя у них в составе присутствуют в том числе молодые футболисты, команда амбициозная и уже довольно сыгранная. Видно, что нацелена на результат и очень хочет его достичь. В каждой линии есть лидеры — это и Сафонов, и Ионов, и Кордоба, и другие футболисты. Нас ждёт очередной очень сложный и в то же время интересный матч», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

Напомним, ЦСКА набрал 17 очков в восьми стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице. «Краснодар» также набрал 17 очков и занимает третью строчку.

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