«Единственный и неповторимый». ЦСКА поздравил Набабкина с днём рождения
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Пресс-служба московского ЦСКА поздравила с днём рождения защитника команды Кирилла Набабкина. Сегодня, 8 сентября 2022 года, футболисту исполняется 36 лет.
«Поздравляем с 36-летием единственного и неповторимого Кирилла Анатольевича Набабкина!» — написала пресс-служба армейцев в клубном телеграм-канале.
Напомним, Кирилл Набабкин выступает в составе ЦСКА с 2009 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги и отметился одним голом. Всего он провёл за армейскую команду 280 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал десять результативных передач. До перехода в ЦСКА Набабкин выступал за ФК «Москва».
Действующий контракт Набабкина с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2022/2023.
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