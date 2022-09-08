Президент клуба из Геленджика рассказал, как игрок «Краснодара» Олусегун попал в Россию

Президент любительского клуба «Виста» из Геленджика Тигран Мкртчян рассказал предысторию появления в России нынешнего лидера «Краснодара» Олакунле Олусегуна.
«В 2018 году мы с первым тренером «Висты» Артуром Оганисяном ездили по скаутской программе в Нигер – там и увидели Олакунле впервые, в отборочном матче юношеского ЧМ. Через партнёров на африканском рынке сообщили ему о своём интересе.
Переговоры шли долго, предложений у него было много: Испания, Франция. Но там нужно было ждать два года до 18-летия. Плюс у него стояли перед глазами примеры знакомых, друзей, которые в юном возрасте переходили в большие клубы и терялись. К такому скачку нужно готовиться. Мы предложили Олусегуну свою концепцию его дальнейшего развития, и она его заинтересовала. Мы убедили парня, что у нас он получит хорошее футбольное образование. После юношеского ЧМ-2019 вокруг него уже крутилось море скаутов, но Олакунле дал нам слово и сдержал его.
В «Висте» нет контрактов – отношения построены на доверии. Наша общая цель – довести ребят до профессионального футбола. Они учатся в вузах, получают стипендию. Мы предоставляем только проживание, питание и всё необходимое для тренировочного процесса – форму, бутсы. Встречаются такие, кто в середине пути нарушают устные договорённости и уходят. Но в 90% случаев они ничего самостоятельно не добиваются. А у Олакунле, считаю, карьера развивается правильно: «Виста» – первый дивизион Дании – ФНЛ – РПЛ. Теперь его двоюродный брат у нас играет – вице-капитан команды, тоже сборник», – сказал Мкртчян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 9 сентября 2022
-
09:50
-
09:44
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
08:58
-
08:50
-
08:47
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:44
-
07:31
-
07:29
-
07:17
-
07:01
-
06:46
-
06:00
-
05:43
-
05:36
-
04:56
-
04:44
-
03:54
-
03:38
-
03:21
-
03:07
-
02:44
-
02:43
-
02:26
-
02:17
-
01:59
-
01:59