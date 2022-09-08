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Президент клуба из Геленджика рассказал, как игрок «Краснодара» Олусегун попал в Россию

Президент клуба из Геленджика рассказал, как игрок «Краснодара» Олусегун попал в Россию
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Президент любительского клуба «Виста» из Геленджика Тигран Мкртчян рассказал предысторию появления в России нынешнего лидера «Краснодара» Олакунле Олусегуна.

«В 2018 году мы с первым тренером «Висты» Артуром Оганисяном ездили по скаутской программе в Нигер – там и увидели Олакунле впервые, в отборочном матче юношеского ЧМ. Через партнёров на африканском рынке сообщили ему о своём интересе.

Переговоры шли долго, предложений у него было много: Испания, Франция. Но там нужно было ждать два года до 18-летия. Плюс у него стояли перед глазами примеры знакомых, друзей, которые в юном возрасте переходили в большие клубы и терялись. К такому скачку нужно готовиться. Мы предложили Олусегуну свою концепцию его дальнейшего развития, и она его заинтересовала. Мы убедили парня, что у нас он получит хорошее футбольное образование. После юношеского ЧМ-2019 вокруг него уже крутилось море скаутов, но Олакунле дал нам слово и сдержал его.

В «Висте» нет контрактов – отношения построены на доверии. Наша общая цель – довести ребят до профессионального футбола. Они учатся в вузах, получают стипендию. Мы предоставляем только проживание, питание и всё необходимое для тренировочного процесса – форму, бутсы. Встречаются такие, кто в середине пути нарушают устные договорённости и уходят. Но в 90% случаев они ничего самостоятельно не добиваются. А у Олакунле, считаю, карьера развивается правильно: «Виста» – первый дивизион Дании – ФНЛ – РПЛ. Теперь его двоюродный брат у нас играет – вице-капитан команды, тоже сборник», – сказал Мкртчян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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