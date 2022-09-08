Сторожук: иногда кажется, что Олусегун даже земли не касается, когда бежит

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук поделился мнением об одном из главных открытий сезона в РПЛ — Олакунле Олусегуне.



«Он ещё в «Висте» обращал на себя внимание. Они нас хорошо подготовили к чемпионату в период пандемии – оказали серьёзное сопротивление в контрольных матчах. Поэтому мы и пригласили трёх человек из Геленджика на просмотр. Месяц они с нами работали, очень хорошее впечатление оставили. То, что ребята способные генетически – факт. Подкупили их скорость, работа с мячом и желание реализовать себя в большом клубе. Если бы мы этого хотели, а Олакунле – нет, ничего бы не получилось. У нас было обоюдное стремление развиваться. И, думаю, для него это не потолок. Он ещё молодой, ему есть куда расти. Поэтому на промежуточные результаты не обращаем внимания. Да, молодец, но мы знаем, что он может больше. Тренировочный процесс это доказывает – остаётся перенести его потенциал на игры.



По нему видно: очень быстро стартует и покрывает расстояние. Такой генетический момент присущ выходцам из Африки. У нас есть скоростные игроки, но Олусегун, наверное, самый быстрый. Скажу откровенно: быстрее футболиста я в своей жизни не видел. Иногда кажется, что он даже земли не касается, когда бежит. Поэтому защитникам сложно за ним угнаться. Это его сильное качество, но оно же иногда и мешает в работе с мячом. В этом направлении тренер по технике ведёт с ним большую работу, и прогресс уже очевиден», – сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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