Представитель Олусегуна: его приглашали во Францию, но убегать из России он не собирается

Тигран Мкртчян, президент клуба «Виста» из Геленджика и представитель вингера «Краснодара» Олакунле Олусегуна, рассказал об интересе к игроку из чемпионата Франции.



«Недавно Олусегун подписался с известной агентской компанией DW Sports и уже получил официальное предложение из Франции, из Лиги 1. Но решил остаться в «Краснодаре». У нас с клубом и игроком есть договорённость: Олакунле уйдёт только в одном случае – если его кто-то выкупит. Олусегун ценит всё, что для него сделал «Краснодар», и поступать как другие легионеры – приостанавливать контракт и убегать – не собирается», – сказал Мкртчян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В текущем сезоне Олусегун провёл семь матчей в Российской Премьер-Лиге и забил три гола.