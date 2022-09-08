Представитель Олусегуна: его приглашали во Францию, но убегать из России он не собирается
Поделиться
Тигран Мкртчян, президент клуба «Виста» из Геленджика и представитель вингера «Краснодара» Олакунле Олусегуна, рассказал об интересе к игроку из чемпионата Франции.
«Недавно Олусегун подписался с известной агентской компанией DW Sports и уже получил официальное предложение из Франции, из Лиги 1. Но решил остаться в «Краснодаре». У нас с клубом и игроком есть договорённость: Олакунле уйдёт только в одном случае – если его кто-то выкупит. Олусегун ценит всё, что для него сделал «Краснодар», и поступать как другие легионеры – приостанавливать контракт и убегать – не собирается», – сказал Мкртчян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
В текущем сезоне Олусегун провёл семь матчей в Российской Премьер-Лиге и забил три гола.
Комментарии
- 9 сентября 2022
-
09:50
-
09:44
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
08:58
-
08:50
-
08:47
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:44
-
07:31
-
07:29
-
07:17
-
07:01
-
06:46
-
06:00
-
05:43
-
05:36
-
04:56
-
04:44
-
03:54
-
03:38
-
03:21
-
03:07
-
02:44
-
02:43
-
02:26
-
02:17
-
01:59
-
01:59
Партнерский контент