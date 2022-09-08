Тренер «Торпедо» отреагировал на дисквалификацию за оскорбление судьи в матче с «Ростовом»
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Тренер вратарей «Торпедо» Анатолий Рожков отреагировал на свою дисквалификацию по итогам матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1). Напомним, согласно решению КДК РФС, Рожков оскорбил арбитра с ненормативной лексикой после того, как судья несколько раз заставил «Ростов» перебивать пенальти. Тренера отстранили на два матча.
«На ситуацию с отстранением на два матча смотрю очень плохо. Учитывая, что признали неправоту арбитра, как на это можно смотреть по-другому? Обидно, что в нашем футболе получается так, что судьи решают судьбы многих людей.
Я присутствовал сегодня на комиссии. Отнеслись с пониманием, но по судейскому рапорту они должны были дать минимальное наказание», — приводит слова Рожкова Sport24.
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