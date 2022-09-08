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Глушенков: если приговор Ларину окажется обвинительным, буду в шоке, как и все

Глушенков: если приговор Ларину окажется обвинительным, буду в шоке, как и все
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Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков поделился мнением об уголовном деле против бывшего генерального директора «Чертаново» Николая Ларина.

«Как мне помог Ларин? Наверное, это история про то, как он взял меня в «Чертаново». Был очень тяжёлый момент. Прошло полгода с девятого класса, мне надо было сдавать экзамены — и мама говорила, что если не будет команды, я вернусь в смоленскую школу. А я пять лет там не был, меня это больше всего подстёгивало, чтобы взяли куда-то. Потому что не хотел спустя пять лет возвращаться обратно.

«Чертаново» — это был последний шанс. Прям не один из, а последний. Если бы не взяли, точно вернулся бы в Смоленск. Не знаю, что было бы дальше. Полгода учился бы, сдавал экзамены, а затем в любом случае пробовал бы пробиться куда-то. Даже не представлял себя без футбола. У меня отец — футболист, я сам с мячом в ногах родился. Но в «Чертаново» в итоге взяли. Благодарен Ларину, что дал мне шанс в большом футболе. Если бы не попал в «Чертаново», думаю, сейчас не играл бы в РПЛ.

Ларин всегда делал всё для команды. Он любит футбол, многое сделал для школы, для всех игроков — причём даже для тех, кто сейчас нигде не играет, Николай Юрьевич всем помогал. Мы также всегда его поддерживаем, видимся, общаемся. Он к нам почти на каждую игру приезжает. Хочу выразить слова поддержки этому человеку. Надеемся, всё будет хорошо.

Если приговор окажется обвинительным, что это будет для меня? Шок, так же как и для всех. А дальше уже посмотрим. Будем помогать ему», – цитирует Глушенкова «Матч ТВ».

Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. Ранее состоялось заседание суда по делу Ларина, на котором функционера поддержал ряд известных футболистов и воспитанников академии «Чертаново».

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