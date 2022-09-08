Глушенков: если приговор Ларину окажется обвинительным, буду в шоке, как и все

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков поделился мнением об уголовном деле против бывшего генерального директора «Чертаново» Николая Ларина.

«Как мне помог Ларин? Наверное, это история про то, как он взял меня в «Чертаново». Был очень тяжёлый момент. Прошло полгода с девятого класса, мне надо было сдавать экзамены — и мама говорила, что если не будет команды, я вернусь в смоленскую школу. А я пять лет там не был, меня это больше всего подстёгивало, чтобы взяли куда-то. Потому что не хотел спустя пять лет возвращаться обратно.

«Чертаново» — это был последний шанс. Прям не один из, а последний. Если бы не взяли, точно вернулся бы в Смоленск. Не знаю, что было бы дальше. Полгода учился бы, сдавал экзамены, а затем в любом случае пробовал бы пробиться куда-то. Даже не представлял себя без футбола. У меня отец — футболист, я сам с мячом в ногах родился. Но в «Чертаново» в итоге взяли. Благодарен Ларину, что дал мне шанс в большом футболе. Если бы не попал в «Чертаново», думаю, сейчас не играл бы в РПЛ.

Ларин всегда делал всё для команды. Он любит футбол, многое сделал для школы, для всех игроков — причём даже для тех, кто сейчас нигде не играет, Николай Юрьевич всем помогал. Мы также всегда его поддерживаем, видимся, общаемся. Он к нам почти на каждую игру приезжает. Хочу выразить слова поддержки этому человеку. Надеемся, всё будет хорошо.



Если приговор окажется обвинительным, что это будет для меня? Шок, так же как и для всех. А дальше уже посмотрим. Будем помогать ему», – цитирует Глушенкова «Матч ТВ».

Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. Ранее состоялось заседание суда по делу Ларина, на котором функционера поддержал ряд известных футболистов и воспитанников академии «Чертаново».