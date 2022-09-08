Семак — о полузащитнике «Зенита» Мостовом: он достоин играть в старте

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак в преддверии встречи девятого тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» прокомментировал форму полузащитника команды Андрея Мостового.

«Мостовой прибавил, стал играть более рационально. Статистика говорит, что он достоин играть в старте. Есть куда двигаться и расти, продолжать трудиться, чтобы использовать потенциал, который есть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, встреча между «Зенитом» и «Оренбургом» состоится в воскресенье, 11 сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.