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Семак — о полузащитнике «Зенита» Мостовом: он достоин играть в старте

Семак — о полузащитнике «Зенита» Мостовом: он достоин играть в старте
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак в преддверии встречи девятого тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» прокомментировал форму полузащитника команды Андрея Мостового.

«Мостовой прибавил, стал играть более рационально. Статистика говорит, что он достоин играть в старте. Есть куда двигаться и расти, продолжать трудиться, чтобы использовать потенциал, который есть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, встреча между «Зенитом» и «Оренбургом» состоится в воскресенье, 11 сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

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