Семак рассказал об отсутствии травмированных перед игрой с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации в команде перед матчем Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«На сегодняшний день ситуация хорошая. Травмированные игроки отсутствуют. Но всё очень зыбко. На сегодняшний день все готовятся.



Напряжённый график? Если нет достаточно времени на подготовку, много времени уделяется восстановлению. Этот график вносит коррективы и в состав», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, «Зенит» и «Оренбург» сыграют в девятом туре РПЛ. Встреча пройдёт 11 сентября в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:30 мск. На данный момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 20 очков. Ближайшие преследователи отстают от сине-бело-голубых на три балла.