Семак — о реализации «Зенита»: проблема появится, когда не будем создавать моменты

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак в преддверии встречи девятого тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» прокомментировал форму своей команды, а также игру своих нападающих.

«Количество моментов, которые мы создаём, нас более чем устраивают. Главное — забивать. Оба нападающих хорошо работают на команду, помогают создавать моменты. Не так уж мало они забили со старта сезона. Проблема будет тогда, когда мы не будем создавать моменты. Будет период, когда и нападающие будут лучше забивать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, встреча между «Зенитом» и «Оренбургом» состоится в воскресенье, 11 сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.