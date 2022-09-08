Семак — о реализации «Зенита»: проблема появится, когда не будем создавать моменты

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак в преддверии встречи девятого тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» прокомментировал форму своей команды, а также игру своих нападающих.
«Количество моментов, которые мы создаём, нас более чем устраивают. Главное — забивать. Оба нападающих хорошо работают на команду, помогают создавать моменты. Не так уж мало они забили со старта сезона. Проблема будет тогда, когда мы не будем создавать моменты. Будет период, когда и нападающие будут лучше забивать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, встреча между «Зенитом» и «Оренбургом» состоится в воскресенье, 11 сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.
- 9 сентября 2022
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