Семак – о Кержакове: его игра надёжна, он начинает матчи в стартовом составе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с голкиперами в петербургском клубе перед матчем Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».
«На вратарской позиции у нас хорошая конкуренция. Начинал Даниил, сейчас играет Миша. Его игра надёжна, он начинает матчи в стартовом составе. Но ещё посмотрим, как будет дальше», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, «Зенит» и «Оренбург» сыграют в девятом туре РПЛ. Встреча пройдёт 11 сентября в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:30 мск.
На счету Даниила Одоевского четыре матча в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В одной из игр голкипер получил прямую красную карточку, после чего не выходил на поле. Кержаков сыграл в пяти встречах, причём в последних трёх не пропустил ни гола.
Также один матч в Кубке России провёл третий голкипер «Зенита», бразилец Иван Куарежма.
- 9 сентября 2022
-
09:50
-
09:44
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
08:58
-
08:50
-
08:47
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:44
-
07:31
-
07:29
-
07:17
-
07:01
-
06:46
-
06:00
-
05:43
-
05:36
-
04:56
-
04:44
-
03:54
-
03:38
-
03:21
-
03:07
-
02:44
-
02:43
-
02:26
-
02:17
-
01:59
-
01:59