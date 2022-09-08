Семак – о Кержакове: его игра надёжна, он начинает матчи в стартовом составе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с голкиперами в петербургском клубе перед матчем Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».



«На вратарской позиции у нас хорошая конкуренция. Начинал Даниил, сейчас играет Миша. Его игра надёжна, он начинает матчи в стартовом составе. Но ещё посмотрим, как будет дальше», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, «Зенит» и «Оренбург» сыграют в девятом туре РПЛ. Встреча пройдёт 11 сентября в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:30 мск.

На счету Даниила Одоевского четыре матча в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В одной из игр голкипер получил прямую красную карточку, после чего не выходил на поле. Кержаков сыграл в пяти встречах, причём в последних трёх не пропустил ни гола.

Также один матч в Кубке России провёл третий голкипер «Зенита», бразилец Иван Куарежма.