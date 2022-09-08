Семак: «Оренбург» – очень интересная команда. Видно хорошую работу главного тренера

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высоко оценил «Оренбург» в преддверии очной встречи в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. По словам Семака, сине-бело-голубым предстоит встретиться с интересной командой с хорошим главным тренером.

«Оренбург» – очень интересная команда. Видно хорошую работу главного тренера. По ходу этого сезона они перестраивали тактические схемы. Нет схем, по которым они не играли бы. Новые игроки добавляют конкуренцию, качество, создают много моментов», — передаёт слова Сергея Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, «Зенит» и «Оренбург» сыграют в девятом туре чемпионата России. Встреча пройдёт 11 сентября в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.