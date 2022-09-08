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Семак оценил трансферную компанию «Зенита» на твёрдую четвёрку

Семак оценил трансферную компанию «Зенита» на твёрдую четвёрку
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил трансферную компанию «Зенита» в прошедшее межсезонье.

«Трансферная компания? Главное, что мы могли сохранить костяк. А небольшие изменения, которые мы смогли сделать, помогают нам двигаться вперёд и улучшать качество игры. Так что абсолютно нормально, на твёрдую четвёрку», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Перед началом чемпионата команду пополнил бразильский голкипер Иван Куарежма. Также к клубу присоединились защитник Родригао, полузащитники Зелимхан Бакаев и Густаво Мантуан и форвард Матео Кассьерра.

Напомним, «Зенит» и «Оренбург» сыграют в девятом туре РПЛ. Встреча пройдёт 11 сентября в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:30 мск. На данный момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 20 очков. Ближайшее преследователи отстают от сине-бело-голубых на три балла.

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