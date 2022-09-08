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«На мой взгляд, всё принималось в спешке». Семак остался недоволен календарём РПЛ

«На мой взгляд, всё принималось в спешке». Семак остался недоволен календарём РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о календаре Российской Премьер-Лиги.

«Что касается матчей сборной, то есть определённые окна для них. Нет ничего плохого, что сборная собирается, штаб может просматривать игроков на поле. И организует матчи. Что касается меня как главного тренера, тот календарь, который мы получили – с большим количеством матчей Кубка – то на мой взгляд, всё принималось в спешке.

Если проанализировать предыдущий сезон с Лигой чемпионов, то мы только один раз сыграли через два дня на третий. В этот раз всё идёт в другом графике. Для нашего тренерского штаба это непростая ситуация. И для нас, и для того же «Спартака». Хотя условия одинаковые для всех. Ведь есть время, куда можно сдвинуть, не только для нас, но и для остальных клубов, чтобы было комфортно. Мы всё-таки не живём в стране, где до каждого соперника не два часа на автобусе ездить. В остальном график какой есть, такой есть. Условия одинаковые для всех. Работаем», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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