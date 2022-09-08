В УЕФА ответили на вопрос, допустят ли сборную России до отборочного этапа Евро-2024

В УЕФА ответили на вопрос о том, будет ли сборная России допущена до участия в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024.



«Решение по этому вопросу ещё не принято», – цитирует пресс-служба УЕФА ТАСС.



Напомним, жеребьёвка группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года состоится в немецком Франкфурте-на-Майне 9 октября.



Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.



Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.

Ближайший матч сборная России сыграет 24 сентября в Бишкеке со сборной Киргизии. Последнюю официальную встречу команда провела 18 ноября прошлого года с Хорватией.