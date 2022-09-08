В УЕФА ответили на вопрос, допустят ли сборную России до отборочного этапа Евро-2024

В УЕФА ответили на вопрос о том, будет ли сборная России допущена до участия в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024.
«Решение по этому вопросу ещё не принято», – цитирует пресс-служба УЕФА ТАСС.
Напомним, жеребьёвка группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года состоится в немецком Франкфурте-на-Майне 9 октября.
Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.
Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.
Ближайший матч сборная России сыграет 24 сентября в Бишкеке со сборной Киргизии. Последнюю официальную встречу команда провела 18 ноября прошлого года с Хорватией.
- 9 сентября 2022
-
09:52
-
09:50
-
09:44
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
08:58
-
08:50
-
08:47
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:44
-
07:31
-
07:29
-
07:17
-
07:01
-
06:46
-
06:00
-
05:43
-
05:36
-
04:56
-
04:44
-
03:54
-
03:38
-
03:21
-
03:07
-
02:44
-
02:43
-
02:26
-
02:17
-
01:59