«Спартак» пытается взять в аренду с правом выкупа хавбека «Урала»

«Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по аренде Рамазана Гаджимурадова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Спартак» хочет взять Гаджимурадова в аренду с правом выкупа. Сделке может помешать отсутствие времени. Есть риск, что для оформления не хватит времени, так как окно закрывается сегодня», — добавил источник в беседе с «Чемпионата» Андреем Панковым.

Рамазан Гаджимурадов выступает за «Урал» с 2020 года. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник провёл 24 матча, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне в семи сыгранных матчах футболист не смог отметиться голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает Гаджимурадова в € 700 тыс.

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