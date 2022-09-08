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«Ахмат» арендовал у «Динамо» Карапузова

«Ахмат» арендовал у «Динамо» Карапузова
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Защитник Владислав Карапузов продолжит карьеру в грозненском «Ахмате», сообщает официальный сайт московского «Динамо».

В текущем сезоне Карапузов провёл четыре матча в Российской Премьер-Лиге. Ранее футболист уже выступал за грозненцев на правах аренды – в сезоне-2021/2022 он сыграл 29 матчей за команду, забил один гол и отдал три голевые передачи.

Напомним, в августе нынешнего года Карапузов продлил контракт с московским «Динамо» до конца сезона-2024/2025.

На данный момент «Динамо» занимает четвёртое место в таблице, набрав 16 очков. «Ахмат» располагается на восьмой строчке в таблице, имея в активе 11 баллов.

Следующий матч «Ахмат» проведёт 10 сентября с «Пари НН». Встреча пройдёт в Грозном и начнётся в 19:45 мск.

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