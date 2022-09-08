Полиция Лондона арестовала пятерых фанатов «Марселя» во время матча с «Тоттенхэмом»

Во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» принимал «Марсель», лондонская полиция арестовала пятерых болельщиков французского клуба.

«Пять человек были арестованы на матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Марселем» в среду, 7 сентября. Аресты были совершены за различные правонарушения, включая применение огнестрельного оружия, драку, пьянство, хулиганство и наркотики. Считается, что все арестованные были болельщиками гостевой команды. Один офицер был ранен во время ареста и предположительно сломал руку», — цитирует заявление лондонской полиции издание The Athletic.

Напомним, во время матча фанаты «Марселя» устроили беспорядки на трибунах, кидались в фанатов «Тоттенхэма» файерами, а также сорвали флаг ЛГБТ, висевший над подтрибунным выходом.

Фанаты «Марселя» сорвали флаг ЛГБТ на стадионе «Тоттенхэма»: