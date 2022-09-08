Тренер «Спартака» Абаскаль оштрафован по итогам матча с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил решения по матчу 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» — «Зенит» (1:2). Оба клуба оштрафованы за нецензурные кричалки болельщиков. Отдельный штраф получил главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.
«За выход за пределы технической зоны – оштрафовать главного тренера ФК «Спартак» г. Москва Гильермо Абаскаля на 30 000 рублей.
За скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак» г. Москва на 30 000 рублей.
За скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 30 000 рублей.
За иные нарушения регламента соревнования (пункт 4.7 технического регламента) – оштрафовать ФК «Спартак» г. Москва на 20 000 рублей», — сказано в решении КДК, опубликованном на официальном сайте РФС.
- 9 сентября 2022
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