Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Абаскаль оштрафован по итогам матча с «Зенитом»

Тренер «Спартака» Абаскаль оштрафован по итогам матча с «Зенитом»
Комментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил решения по матчу 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» — «Зенит» (1:2). Оба клуба оштрафованы за нецензурные кричалки болельщиков. Отдельный штраф получил главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

«За выход за пределы технической зоны – оштрафовать главного тренера ФК «Спартак» г. Москва Гильермо Абаскаля на 30 000 рублей.

За скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак» г. Москва на 30 000 рублей.

За скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 30 000 рублей.

За иные нарушения регламента соревнования (пункт 4.7 технического регламента) – оштрафовать ФК «Спартак» г. Москва на 20 000 рублей», — сказано в решении КДК, опубликованном на официальном сайте РФС.

«Видимо, арбитры договорились и просто мстят команде». Разбор судейства 8-го тура РПЛ «Видимо, арбитры договорились и просто мстят команде». Разбор судейства 8-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022