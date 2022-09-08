«Торпедо» оштрафовано за перебор жёлтых карточек в матче с «Ростовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил решения по матчу 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» – «Ростов» (0:1). Так, «Торпедо» оштрафовано за перебор жёлтых карточек и нецензурные кричалки фанатов.

«За скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Торпедо» г. Москва на 10 000 рублей.

За оскорбительное поведение в отношении официального лица матча – дисквалифицировать тренера по работе с вратарями ФК «Торпедо» г. Москва Анатолия Рожкова на два матча чемпионата России.

За неподобающее поведение команды (удаление официального лица клуба и предупреждение десяти игроков в составе одной команды) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между командами ФК «Торпедо» – ФК «Ростов», состоявшемся 5 сентября 2022 года – оштрафовать ФК «Торпедо» г. Москва на 100 000 рублей», — сказано в тексте решения КДК, опубликованном на сайте РФС.