КДК оштрафовал Йокановича и Гогниева по итогам матчей 8-го тура РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил решения по нескольким матчам 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Так, за выход за пределы технической зоны был оштрафован главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович. За аналогичное нарушение оштрафовали наставника «Химок» Спартака Гогниева.

«Оренбург» – «Химки»: за выход за пределы технической зоны – оштрафовать главного тренера ФК «Химки» г. Химки Спартака Гогниева на 10 000 рублей.

«Динамо» – «Урал»: за выход за пределы технической зоны – оштрафовать главного тренера ФК «Динамо» г. Москва Славишу Йокановича на 30 000 рублей», — сказано в тексте решения КДК, опубликованном на официальном сайте РФС.