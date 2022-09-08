«Ахмат» оштрафован за задержку начала матча 8-го тура РПЛ с «Локомотивом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил решение по матчу 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» — «Ахмат» (1:2). Грозненский клуб оштрафован за задержку начала матча.
«В соответствии с частью 1 статьи 87 приложения регламента РФС и пунктом 2 приложения № 1 приложения регламента РФС за задержку начала матча – оштрафовать РФК «Ахмат» г. Грозный на 50 000 рублей», — сказано в тексте решения КДК, опубликованном на сайте РФС.
После восьми сыгранных туров РПЛ «Локомотив» набрал девять очков, «Ахмат» — 11. Благодаря победе в очном матче подопечные Андрея Талалаева обогнали команду Йозефа Циннбауэра в турнирной таблице. В 9-м туре чемпионата железнодорожники сыграют с «Факелом» в Воронеже, а грозненцы — дома с клубом «Пари Нижний Новгород».
- 9 сентября 2022
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