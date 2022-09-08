Каррагер – об игре «Ливерпуля» в текущем сезоне: неужели это конец успешного цикла?

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился мнением об игре команды в текущем сезоне.
«Поражение от «Наполи» 1:4? Эта проблема не только сегодняшней игры. Забудьте о ней. Меня больше всего беспокоит вопрос: «Это то, что будет продолжаться в течение всего сезона?»
Неужели это конец успешного цикла? «Ливерпуль» сильно ошибся с трансферными идеями летом, или почему эта команда выглядит так далеко от идеала…
Из семи матчей, которые «Ливерпуль» провёл в этом сезоне, в пяти из них они пропускали первыми. Они плохо начинают игры. Я не собираюсь критиковать их отношение, потому что то, что сделала эта команда в последние годы — это просто фантастика.
Да, это всего лишь четвёртая встреча, которую «Ливерпуль» проиграл в 2022 году, что показывает, насколько стабильными они были, но меня больше беспокоит их игра, чем результаты», – цитирует Каррагера SkySports.
- 9 сентября 2022
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