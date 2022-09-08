Рай Влут: о переезде в Россию я советовался с Промесом. Он положительно отзывался о РПЛ

Новичок «Урала» Рай Влут рассказал, что перед переездом в Россию он советовался со своим соотечественником, нападающим «Спартака» Квинси Промесом. Также Влут назвал свои ключевые игровые качества.

«Думаю, наиболее подходящая позиция для меня – атакующий полузащитник. Мои ключевые навыки? Способность помочь команде созданием моментов – ассисты и голы. Ещё у меня хороший удар.

Я общался с Квинси Промесом, сейчас он играет за «Спартак». Звонил ему несколько дней назад, и он очень положительно отзывался о чемпионате России. Он считает, что это очень сильная лига с хорошими командами. Особенно красивы все стадионы после чемпионата мира. Он сказал, что Екатеринбург — очень красивый город. Разговор с ним — не ключевой фактор, но он поспособствовал принятию решения переехать в Россию», — сказал Влут в видео на официальном сайте «Урала».

Напомним, Влут является воспитанником эйндховенского ПСВ. Предыдущим клубом Влута была «Астана». Ранее игрок также выступал за ПСВ, «Камбюр», «Фрозиноне», «Сент-Трюйден» и ряд других клубов.