Газизов: цель на сезон – сохранить «Уфу». О выходе в РПЛ не идёт и речи

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о целях команды на ближайший сезон.

«Трансферная кампания «Уфы» еще не завершена, попробуем что-то ещё. Хотелось бы лучшего, но за неимением определённых возможностей работаем вот так.

Удовлетворён ли трансферами на выход, дали ли «Уфе» достаточно средств для продолжения выступлений? Мы только этим и занимаемся, получается, в течение последних трёх лет. Пополняем бюджет и за счёт этого дальше живём. Делать нечего. Но не сказать, что я удовлетворен, потому что результаты команды неудовлетворительные. Вкупе надо дорабатывать ещё.

Планируется ли усиление до конца трансферного окна? Планируем, к концу дедлайна попробуем ещё что-то сделать.

Цель на сезон? Сохранить «Уфу». О выходе в Премьер-Лигу не идёт и речи», – цитирует Газизова «РБ Спорт».