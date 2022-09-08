Газизов: цель на сезон – сохранить «Уфу». О выходе в РПЛ не идёт и речи

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о целях команды на ближайший сезон.
«Трансферная кампания «Уфы» еще не завершена, попробуем что-то ещё. Хотелось бы лучшего, но за неимением определённых возможностей работаем вот так.
Удовлетворён ли трансферами на выход, дали ли «Уфе» достаточно средств для продолжения выступлений? Мы только этим и занимаемся, получается, в течение последних трёх лет. Пополняем бюджет и за счёт этого дальше живём. Делать нечего. Но не сказать, что я удовлетворен, потому что результаты команды неудовлетворительные. Вкупе надо дорабатывать ещё.
Планируется ли усиление до конца трансферного окна? Планируем, к концу дедлайна попробуем ещё что-то сделать.
Цель на сезон? Сохранить «Уфу». О выходе в Премьер-Лигу не идёт и речи», – цитирует Газизова «РБ Спорт».
- 9 сентября 2022
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