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Анри объяснил, почему Мбаппе лучше Холанда

Анри объяснил, почему Мбаппе лучше Холанда
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Известный в прошлом футболист «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри рассказал, кто ему больше нравится – Эрлинг Холанд или Килиан Мбаппе. По мнению Анри, форвард «ПСЖ» смотрится выигрышнее на фоне нападающего «Манчестер Сити» за счёт своей универсальности.

«Мбаппе умеет создавать и завершать. Холанд моменты не создаёт, он их только завершает. Мбаппе может играть в центре, справа и слева. Холанд – только в центре. В этой дуэли Мбаппе пока что остаётся моим фаворитом», — приводит слова Анри Mirror.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Холанд провёл за «Манчестер Сити» семь матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. На счету Мбаппе в составе «ПСЖ» шесть матчей и девять забитых мячей.

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