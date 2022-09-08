«Милан» продлил контракт с Круничем до 2025 года
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Итальянский «Милан» продлил контракт с боснийским полузащитником Раде Круничем, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2024/2025.
В текущем сезоне футболист провёл одну игру, после чего выбыл из-за травмы.
За «Милан» игрок выступает с сезона-2019/2020. В минувшем сезоне вместе с командой он стал победителем итальянского чемпионата — Серии A.
Всего в прошлом сезоне Крунич провёл 28 игр и отметился двумя голевыми передачами.
На данный момент «Милан» занимает третье место в итальянской Серии А, набрав 11 очков после пяти туров. Возглавляет таблицу «Аталанта», у которой на два балла больше.
Ближайший матч миланцы проведут 10 сентября в гостях с «Сампдорией», занимающей 18-ю строчку в таблице.
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