«Милан» продлил контракт с Круничем до 2025 года

Итальянский «Милан» продлил контракт с боснийским полузащитником Раде Круничем, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2024/2025.

В текущем сезоне футболист провёл одну игру, после чего выбыл из-за травмы.

За «Милан» игрок выступает с сезона-2019/2020. В минувшем сезоне вместе с командой он стал победителем итальянского чемпионата — Серии A.

Всего в прошлом сезоне Крунич провёл 28 игр и отметился двумя голевыми передачами.

На данный момент «Милан» занимает третье место в итальянской Серии А, набрав 11 очков после пяти туров. Возглавляет таблицу «Аталанта», у которой на два балла больше.

Ближайший матч миланцы проведут 10 сентября в гостях с «Сампдорией», занимающей 18-ю строчку в таблице.