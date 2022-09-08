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Экс-вратарь «Ливерпуля» Кариус может перейти в «Ньюкасл»

Экс-вратарь «Ливерпуля» Кариус может перейти в «Ньюкасл»
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Бывший голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус в скором времени может стать футболистом «Ньюкасла». Как сообщает британский репортёр Sky Sport Флориан Плеттенберг на своей странице в социальных сетях, в данный момент стороны ведут переговоры о деталях контракта.

По сведениям инсайдера, резервный голкипер «сорок» Карл Дарлоу получил травму связок голеностопа, в связи с чем клуб решил подписать Кариуса, который сейчас находится в статусе свободного агента. Сам немецкий голкипер в последние недели много тренировался по индивидуальной программе и готов начать новую главу в своей карьере.

Напомним, Кариус выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. Контракт немецкого вратаря с английском клубом истёк летом 2022 года. В сезоне-2020/2021 Кариус выступал на правах аренды за берлинский «Унион».

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