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«Салам, Кыргызстан!» Сборная России обратилась к сопернику по товарищескому матчу

«Салам, Кыргызстан!» Сборная России обратилась к сопернику по товарищескому матчу
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Пресс-служба сборной России обратилась к национальной команде Кыргызстана, которая станет первым соперником россиян после бана от УЕФА. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии в сентябре.

«Салам, Кыргызстан! Привет, друзья! Давайте играть в хороший футбол и радовать всех наших болельщиков!» — написала пресс-служба сборной России на киргизском языке в своём телеграм-канале.

Напомним, в сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Первая из них пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии, которая занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с Ираном, а также ведёт переговоры об организации третьей осенней игры.

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