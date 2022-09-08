«Салам, Кыргызстан!» Сборная России обратилась к сопернику по товарищескому матчу

Пресс-служба сборной России обратилась к национальной команде Кыргызстана, которая станет первым соперником россиян после бана от УЕФА. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии в сентябре.

«Салам, Кыргызстан! Привет, друзья! Давайте играть в хороший футбол и радовать всех наших болельщиков!» — написала пресс-служба сборной России на киргизском языке в своём телеграм-канале.

Напомним, в сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Первая из них пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии, которая занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с Ираном, а также ведёт переговоры об организации третьей осенней игры.