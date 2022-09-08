Тен Хаг — о еврокубках: эти матчи всегда особенные. С нетерпением жду игры с «Сосьедадом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы с испанским «Реалом Сосьедад».

«Это стартовая игра на групповом этапе. Мы хотим побеждать в каждом матче и в каждом турнире. Именно такой менталитет нужен «Манчестер Юнайтед». На групповом этапе нам нужно попасть в топ-2, чтобы выйти в плей-офф. Поэтому выиграть в первом матче действительно важно.



Нравятся ли мне еврокубки? Эти матчи всегда особенные. Приятно соревноваться с хорошими клубами из разных стран с разными стилями и системами. Я действительно с нетерпением жду этого.

Четыре победы подряд? Мы прогрессируем, но это уже позади, мы должны с нетерпением ждать следующей игры. И мы ждём её с нетерпением», — цитирует Тен Хага официальный сайт клуба.



Встреча «МЮ» — «Реал Сосьедад» состоится сегодня, 8 сентября, и начнётся в 22.00 мск.