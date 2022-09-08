Тен Хаг — о еврокубках: эти матчи всегда особенные. С нетерпением жду игры с «Сосьедадом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы с испанским «Реалом Сосьедад».
«Это стартовая игра на групповом этапе. Мы хотим побеждать в каждом матче и в каждом турнире. Именно такой менталитет нужен «Манчестер Юнайтед». На групповом этапе нам нужно попасть в топ-2, чтобы выйти в плей-офф. Поэтому выиграть в первом матче действительно важно.
Нравятся ли мне еврокубки? Эти матчи всегда особенные. Приятно соревноваться с хорошими клубами из разных стран с разными стилями и системами. Я действительно с нетерпением жду этого.
Четыре победы подряд? Мы прогрессируем, но это уже позади, мы должны с нетерпением ждать следующей игры. И мы ждём её с нетерпением», — цитирует Тен Хага официальный сайт клуба.
Встреча «МЮ» — «Реал Сосьедад» состоится сегодня, 8 сентября, и начнётся в 22.00 мск.
- 9 сентября 2022
-
09:53
-
09:52
-
09:50
-
09:44
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
08:58
-
08:50
-
08:47
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:44
-
07:31
-
07:29
-
07:17
-
07:01
-
06:46
-
06:00
-
05:43
-
05:36
-
04:56
-
04:44
-
03:54
-
03:38
-
03:21
-
03:07
-
02:44
-
02:43
-
02:26
-
02:17