«Для нас — никаких проблем». Жена Карпина — о запрете россиянам въезжать в Эстонию

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, прокомментировала информацию о том, что Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили о запрете на въезд для российских спортсменов.

«На мою семью данное решение вообще никак не повлияет. Я, мой муж и дети — граждане Эстонии. Для нас никаких проблем.

Как отношусь к такому решению властей? Никак, потому что не имею отношения к этим решениям. Я вне политики, поэтому ничего не комментирую», — цитирует Карпину Sport24.



Напомним, сборная России анонсировала два товарищеских матча, которые пройдут осенью. Соперниками станут Киргизия и Иран. Кроме того, РФС ведёт переговоры об организации третьей осенней игры. Информация об этих матчах будет опубликована дополнительно.