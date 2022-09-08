Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Для нас — никаких проблем». Жена Карпина — о запрете россиянам въезжать в Эстонию

«Для нас — никаких проблем». Жена Карпина — о запрете россиянам въезжать в Эстонию
Комментарии

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, прокомментировала информацию о том, что Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили о запрете на въезд для российских спортсменов.

«На мою семью данное решение вообще никак не повлияет. Я, мой муж и дети — граждане Эстонии. Для нас никаких проблем.

Как отношусь к такому решению властей? Никак, потому что не имею отношения к этим решениям. Я вне политики, поэтому ничего не комментирую», — цитирует Карпину Sport24.

Напомним, сборная России анонсировала два товарищеских матча, которые пройдут осенью. Соперниками станут Киргизия и Иран. Кроме того, РФС ведёт переговоры об организации третьей осенней игры. Информация об этих матчах будет опубликована дополнительно.

«Надо показать, что мы живы». Карпин объяснил возвращение сборной России и её новый состав «Надо показать, что мы живы». Карпин объяснил возвращение сборной России и её новый состав
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022