Романо: «Челси» заключит с Грэмом Поттером пятилетний контракт

Лондонский «Челси» в ближайшие часы заключит контракт с английским специалистом Грэмом Поттером, который пока формально возглавляет «Брайтон». Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, стороны заключат договор сроком на пять лет.

По сведениям инсайдера, все документы для подписания уже готовы и в ближайшее время можно ожидать объявления о соглашении. Другие кандидаты при этом никогда по-настоящему не были близки к тому, чтобы занять пост главного тренера «Челси», так как один из владельцев синих Тодд Боули хотел назначить только Поттера.

Напомним, вчера стало известно, что «Челси» уволил Томаса Тухеля с должности главного тренера. После шести туров чемпионата Англии синие занимают шестое место в турнирной таблице, записав в свой актив 10 очков. В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов лондонский клуб неожиданно проиграл загребскому «Динамо» со счётом 0:1.

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