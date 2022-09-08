«Уфа» объявила о подписании Темникова и Ерофеева

«Уфа» на своём официальном сайте объявила о подписании двух футболистов — защитника Ивана Темникова и атакующего полузащитника Даниила Дорофеева.

«Поздравляем Ивана и Даниила с переходом в нашу команду, желаем больших успехов вместе с ФК «Уфа»!» — написала клубная пресс-служба.

Отмечается, что Темников, ранее выступавший за «Торпедо», присоединился к «Уфе» на правах свободного агента. Дорофеев, являющийся воспитанником московского «Динамо», в свою очередь, был куплен у футбольного клуба «Тверь».

Напомним, ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов заявлял, что главная цель клуба на сезон-2022/2023 — сохранить своё существование. О возвращении в Российскую Премьер-Лигу, по словам функционера, речи на данный момент не идёт.