«Уфа» объявила о подписании Темникова и Ерофеева
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«Уфа» на своём официальном сайте объявила о подписании двух футболистов — защитника Ивана Темникова и атакующего полузащитника Даниила Дорофеева.
«Поздравляем Ивана и Даниила с переходом в нашу команду, желаем больших успехов вместе с ФК «Уфа»!» — написала клубная пресс-служба.
Отмечается, что Темников, ранее выступавший за «Торпедо», присоединился к «Уфе» на правах свободного агента. Дорофеев, являющийся воспитанником московского «Динамо», в свою очередь, был куплен у футбольного клуба «Тверь».
Напомним, ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов заявлял, что главная цель клуба на сезон-2022/2023 — сохранить своё существование. О возвращении в Российскую Премьер-Лигу, по словам функционера, речи на данный момент не идёт.
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