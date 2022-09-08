«Фенербахче» — «Динамо» Киев: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск
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Сегодня, 8 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между стамбульским «Фенербахче» и киевским «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Встреча начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В квартете B, в котором соревнуются украинский и турецкий клубы, представлены также команды из Франции и Кипра. Это «Ренн» и «АЕК Ларнака» соответственно.
Сегодня также состоится встреча между «Ренном» и «Ларнакой», она начнётся в 19:45 мск. Действующим победителем Лиги Европы является франкфуртский «Айнтрахт», до этого в еврокубке победу одержал «Вильярреал» под руководством испанского тренера Унаи Эмери.
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