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В «Пари НН» вернулся нападающий Момо Янсане

В «Пари НН» вернулся нападающий Момо Янсане
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«Пари Нижний Новгород» объявил об аренде гвинейского нападающего Момо Янсане. Права на игрока принадлежат молдавскому «Шерифу» (Тирасполь).

25-летний форвард проведёт в Нижнем Новгороде сезон-2022/2023. Ранее он уже выступал за эту команду во второй половине сезона-2020/2021, проведя 16 матчей и забив шесть мячей. По итогам того сезона клуб вышел из ФНЛ в Премьер-Лигу.

Также в карьере Янсане значатся такие клубы, как ФЮС (Рабат, Марокко), «Ислочь» (Беларусь). В своём последнем клубе, «Шерифе», форвард принял участие в 35 играх, отметился 13 голами и пятью результативными передачами.

После восьми туров РПЛ сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» с девятью очками занимает 11-е место. В следующем матче нижегородцы сыграют с грозненским «Ахматом».

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