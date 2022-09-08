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Левандовски стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Левандовски стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
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Футбольная организация УЕФА объявила, что нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Форвард забил три гола в матче 1-го тура группового этапа турнира с «Викторией Пльзень» (5:1).

В голосовании за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов Левандовски обошёл:

нападающего «Баварии» Лероя Зане, на счету которого один гол и одна голевая передача в матче с «Интером» (2:0);

полузащитника «Наполи» Петра Зелиньского, у которого два гола и результативная передача в матче с «Ливерпулем» (4:1);

нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, забившего два гола в ворота «Ювентуса» (2:1).

2-й тур группового этапа состоится уже на следующей неделе. Напомним, действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

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