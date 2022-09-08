Игрок «Урала» Игорь Коновалов прооперирован

Полузащитник «Урала» Игорь Коновалов был прооперирован в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба «шмелей». Медицинское вмешательство было совершено сегодня. Несколько дней назад у игрока диагностировали разрыв ахиллова сухожилия.
Коновалов перешёл в «Урал» из «Рубина» летом 2022 года. В этом сезоне он провёл за екатеринбуржцев шесть матчей в Российской Премьер-Лиге. Коновалов выступал за «Рубин» с 2018 года. В январе 2021 года полузащитник был арендован тульским «Арсеналом».
В сезоне-2020/2021 Коновалов принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги за «Рубин» и в девяти встречах чемпионата страны за тульскую команду, однако не отметился результативными действиями. В сезоне-2021/2022 футболист выступал на правах аренды за «Ахмат» (27 матчей, три гола, одна голевая передача).
- 9 сентября 2022
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