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Агент Педриньо: «Локомотив» и «Брагантино» ведут переговоры о переходе игрока

Агент Педриньо: «Локомотив» и «Брагантино» ведут переговоры о переходе игрока
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы 22-летнего нападающего «Ред Булл Брагантино» Педриньо, сообщил о переговорах с «Локомотивом» по поводу перехода футболиста в российский клуб.

«Подпишет ли «Локомотив» Педриньо? Клубы ведут переговоры», — сказал Фернандо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Бразильский нападающий выступает за «Америку» на правах аренды. В нынешнем сезоне Педриньо провёл 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,8 млн.

Напомним, «Локомотив» набрал девять очков в восьми матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Железнодорожники занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата. Лидером соревнований является действующий чемпион России «Зенит» (20).

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