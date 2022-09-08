Стефан Шапич перешёл в «Торпедо»

25-летний защитник Стефан Шапич перешёл в московское «Торпедо» из сербского клуба «Чукарички», сообщает пресс-служба чёрно-белых.

Серб выступает на позиции центрального защитника. Большую часть карьеры он провёл в «Чукаричках». За эту команду Шапич принял участие в 137 матчах, забил 11 мячей и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 1,6 млн.

Напомним, вчера было объявлено о переходе в стан чёрно-белых другого сербского защитника из «Чукаричек», Бояна Рогановича. Также в это трансферное окно состав команды пополнили Дамьен Ле Таллек, Илья Кутепов, Марк Коста, Игорь Смольников, Давид Караев.

После восьми туров РПЛ сезона-2022/2023 «Торпедо» с одним очком занимает 15-е место. В следующем матче чёрно-белые сыграют с екатеринбургским «Уралом».