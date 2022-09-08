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Грэм Поттер прокомментировал назначение на пост главного тренера «Челси»

Грэм Поттер прокомментировал назначение на пост главного тренера «Челси»
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Новый главный тренер «Челси» Грэм Поттер, ранее работавший в «Брайтоне», прокомментировал своё назначение в лондонский клуб.

«Я невероятно горд и рад представлять «Челси», этот фантастический футбольный клуб. Я очень рад сотрудничать с новой группой владельцев «Челси» и с нетерпением жду встречи и работы с замечательной группой игроков, а также развития команды и культуры, которыми могут гордиться наши замечательные болельщики.

Я также хотел бы выразить искреннюю благодарность «Брайтон энд Хоув Альбион» за предоставленную мне возможность и, в частности, Тони Блуму и всем игрокам, персоналу и болельщикам за их постоянную поддержку во время моего пребывания в клубе», — цитирует Поттера пресс-служба лондонского клуба.

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