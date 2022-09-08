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Владелец «Челси» Боули оценил назначение Поттера на пост главного тренера клуба

Владелец «Челси» Боули оценил назначение Поттера на пост главного тренера клуба
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Владелец «Челси» Тодд Боули прокомментировал назначение бывшего главного тренера «Брайтона» Грэма Поттера на пост наставника синих.

«Мы очень рады, что Грэм перешёл в «Челси». Он проверенный тренер и новатор в английской Премьер-лиге, который соответствует нашему видению клуба. Он не только чрезвычайно талантлив на поле, у него есть навыки и способности, которые выходят за рамки поля, что сделает «Челси» более успешным клубом.

Он оказал большое влияние на свои предыдущие клубы, и мы с нетерпением ждём его положительного влияния в «Челси». Мы ждём возможности поддержать его, его тренерский штаб и команду в полной реализации их потенциала в ближайшие месяцы и годы», — цитирует Боули пресс-служба клуба.

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