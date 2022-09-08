Владелец «Челси» Боули оценил назначение Поттера на пост главного тренера клуба

Владелец «Челси» Тодд Боули прокомментировал назначение бывшего главного тренера «Брайтона» Грэма Поттера на пост наставника синих.

«Мы очень рады, что Грэм перешёл в «Челси». Он проверенный тренер и новатор в английской Премьер-лиге, который соответствует нашему видению клуба. Он не только чрезвычайно талантлив на поле, у него есть навыки и способности, которые выходят за рамки поля, что сделает «Челси» более успешным клубом.

Он оказал большое влияние на свои предыдущие клубы, и мы с нетерпением ждём его положительного влияния в «Челси». Мы ждём возможности поддержать его, его тренерский штаб и команду в полной реализации их потенциала в ближайшие месяцы и годы», — цитирует Боули пресс-служба клуба.